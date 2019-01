Neve sull'Italia da Nord a Sud: Castelli Romani e Vesuvio imbiancati

Sull'Italia arriva la neve da Nord a Sud, accompagnata da un'ondata di gelo.

Imbiancati i comuni più alti dei Castelli Romani, da Rocca di Papa a Rocca Priora e nel Lazio si attivano gli spazzaneve e spargisale nell'attesa di un'eventuale nevicata a Roma. Neve anche sul Vesuvio dopo un'intensa grandinata che ha interessato le città dell'area durante la serata di ieri.

Neve attesa durante la notte, scuole chiuse a Viterbo anche domani

Deboli nevicate hanno interessato in modo sparso la pianura veneta, con tetti e terreni imbiancati nelle province di Vicenza, Padova e Rovigo, ma nessun problema per la viabilità. Solo nel vicentino la nevicata è stata sufficiente per accumulare un leggero strato bianco a terra. Altrove, è il caso di Venezia, i fiocchi non si sono ancora visti. Precipitazioni modeste si sono verificate anche in montagna. In tutte le città della regione sono comunque già stati predisposti i piani anti-neve.



Nevica lievemente anche a Firenze, dove è previsto un codice giallo per rischio neve su tutto il territorio provinciale. Anche le Marche sono ancora sotto la neve, anche se con disagi relativamente contenuti. La scorsa notte e stamane ha continuato a nevicare abbondantemente nell'entroterra, con un breve nevicata anche ad Ancona. Nella notte i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere in casa una coppia di anziani in una frazione di Sassoferrato isolata dalla neve. Imbiancate le zone colpite dal terremoto. Varie scuole sono chiuse anche oggi nelle province di Pesaro Urbino e Macerata. Fino alla mezzanotte di oggi allerta gialla per l'allarme valanghe sui Monti Sibillini. Per oggi è previsto un lieve miglioramento con temperature in aumento. Ma già domani ci saranno nuove precipitazioni in tutte le Marche.



Ultimo aggiornamento: 11:41

