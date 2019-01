Neve attesa durante la notte, scuole chiuse a Viterbo anche domani

Scuole ancora chiuse per maltempo su tutto il territorio comunale. E' in arrivo la nuova ordinanza del sindaco Giovanni Arena: per domani mercoledì 23 gennaio, a causa della neve che è caduta sul capoluogo. Ma soprattutto per le previsioni di nuove precipitazioni in serata e nella prossima notte.

La chiusura riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Asili nido compresi. L'apposita ordinanza (n. 23 del 22 gennaio 2019) è arrivata dopo la riunione in Prefettura di questo pomeriggio e a seguito dell’ultimo bollettino meteo, nel quale non si escludono nuove precipitazioni a carattere nevoso nelle prossime 24 ore, in particolare modo in orario notturno. Previste anche temperature molto basse, condizione che favorisce la formazione di ghiaccio sulle strade.

L'ordinanza del Comune capoluogo riguarda la giornata di domani, ma soltanto successivamente sarà possibile verificare se sarà il caso di estendere la chiusura delle scuole anche al 24 gennaio. Stessa decisione era stata già presa dai comuni di Bagnoregio e Civitella d'Agliano, dove la nevicata di questa mattina è stata più abbondante rispetto al capoluogo.

