Maltempo Catania, uomo annega travolto da un fiume di acqua e fango: era sceso dall'auto intrappolata dalla piena

Maltempo in Sicilia: due morti e una donna dispersa. Diventa sempre più pesante il bilancio delle vittime sull'isola investita da un'ondata di maltempo. Questa mattina è morto a Gravina di Catania un uomo di 53 anni: è annegato nel fiume in piena creato dal nubifragio che da ore si abbatte sul capoluogo etneo e in provincia.

APPROFONDIMENTI ADNKRONOS Video ITALIA Foto IL MALTEMPO “Medicane”, arriva l’uragano del Mediterraneo LE PREVISIONI Allerta rossa in Sicilia e Calabria: rischio alluvioni CRONACA I soccorsi L'EMERGENZA In Sicilia scuole chiuse METEO Allerta rossa CRONACA Video METEO Scuole chiuse da Reggio Calabria a Catania IL METEO Maltempo al Sud Italia

Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea per poi essere travolta dall'acqua. Sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118.

Continuano inoltre le ricerche delle donna ugualmente travolta l'altro ieri da un fiume di acqua e fango nel Catanese: il cadavere del marito è già stato ritrovato.

Sono intanto 500 gli interventi dei vigili del fuoco in Sicilia e Calabria per fare fronte all'emergenza maltempo. Nel dettaglio: 250 a Catania, 140 a Reggio Calabria, 52 a Cosenza e 49 a Vibo Valentia. Attualmente sono oltre 300 i vigili del fuoco al lavoro. A Scordia partecipano anche alle ricerche della donna dispersa da due giorni, trascinata dalla furia dell'acqua, mentre il corpo del marito è stato recuperato ieri.

A Scordia a perdere la vita è stato Sebastiano Gambera, un agricoltore in pensione di 67 anni. La dispersa è sua moglie, Angela Caniglia, di 61 anni. Erano rientrati in paese da una vista a un familiare malato a Catania quando sono scesi dalla loro auto, una Ford Fiesta, e sono stati travolti dalla furia dell'acqua. A lanciare l'allarme altri automobilisti che erano rimasti bloccati nelle loro vetture circondate da acqua e fango e che sono stati soccorsi e liberati dai vigili del fuoco. Il corpo dell'uomo è stato trovato in un agrumeto lontano da dove era stata segnalata la scomparsa. Nella zona continuano le ricerche della donna in uno scenario impressionante: auto ridotte ad ammassi di lamiera, altre sottosopra in mezzo ad acqua e fango e altre ancora sui binari del treno. Mentre è difficile anche per i soccorritori muoversi sul terreno discosceso e argilloso e le campagne allagate.

La Protezione civile regionale, impegnata in tutta l'isola, aveva diramato l'allerta meteo rosso, e oggi molte scuole nell'isola sono rimaste chiuse. A sud di Catania è esondato il fiume Simeto, rendendo un lago i terreni attigui e le strade di collegamento. Straripati anche i torrenti Martello e Saraceno a Maniace (Ct) con abitazioni e strada invase da detriti. Bloccata una strada di accesso a Randazzo (Ct) per la chiusura del ponte San Giuliano: la grande massa d'acqua caduta ha danneggiato la struttura e provocato la rottura del parapetto. A Castellammare del Golfo, nel Trapanese, quattro persone sono stati salvati dai vigili del fuoco, che si sono calati con funi e attrezzature speleo alpino fluviale, che era rimasti improvvisamente intrappolati dal rigonfiamento del fiume caldo che attraversa le Terme Segestane. Frane si sono registrare in numerose strade dell'isola. E solo stamattina sono tornati regolari i voli dall'aeroporto di Catania: molti ieri sono stati dirottati in altri scali, anche in Calabria, o annullati.

Per i meteorologi quello che ha colpito la Sicilia può essere classificato come uragano mediterraneo che sta impattando anche sulla Calabria, e in particolare in provincia di Reggio. A Cosenza si è verificato un blackout elettrico all'acquedotto Abatemarco causato dalla caduta di un albero che ha tranciato una delle linee elettriche.

A Crotone, in via precauzionale, una ventina di famiglie per un totale di un'ottantina di persone, sono state evacuate dalle loro case che sorgono lungo un torrente e ospitate nella palestra di una scuola.