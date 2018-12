Malato di Alzheimer 84enne ferisce il figlio a coltellate, la madre muore per lo choc

Ultimo aggiornamento: 11:38

Tragedia familiare la notte scorsa nel Salernitano. A Serre, un anziano 84enne affetto dal morbo di Alzheimer, in preda a un forte stato di agitazione, ha accoltellato il figlio di 56 anni. L'uomo - ferito con un coltello di grosse dimensioni - ha chiesto aiuto ai vicini che hanno immediatamente allertato il 118. La moglie dell'anziano, madre della vittima, non ha retto allo choc e ha accusato un malore. Soccorsa dal personale medico presente sul posto, è deceduta per arresto cardiocircolatorio.Il ferito è stato portato nell'ospedale di Eboli dove è stato giudicato guaribile in otto giorni ed è stato dimesso. Il padre, invece, ancora in stato di agitazione, è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Leonardo di Salerno per accertamenti psichiatrici. La salma della donna è a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'esame del cadavere. L'arma è stata sequestrata. Sono in corso, da parte della Compagnia dei carabinieri di Eboli, tutti gli accertamenti del caso.