Maestra sospesa 20 giorni, ha recitato preghiere e regalato rosari ai bambini a scuola: «Sto vivendo un incubo»

Un Ave Maria, un Padre Nostro e dei rosari a forma di braccialetto regalati agli alunni di una terza elementare, gli stessi che aveva convinto a prendere parte alla preghiera, l'ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie del 2022. Quanto basta per beccarsi una sospensione di 20 giorni dal preside, con tanto di riduzione dello stipendio.

Protagonista della vicenda - raccontata dal quotidiano L'Unione sarda - è Marisa Francescangeli, 58enne originaria di Nuoro, insegnante di una scuola elementare a San Vero Millis in provincia di Oristano.

La vicenda

«Tutto inizia il 22 dicembre, quando mi trovavo in una classe per sostituire un mio collega. Visto che Natale era alle porte, avevo deciso di realizzare con i bambini un braccialetto che rappresentava il rosario. Poco prima di uscire, abbiamo recitato assieme il Padre nostro e l’Ave Maria. Insomma, per me è la normalità, non mi sembrava di avere fatto nulla di grave. In tutte le mie classi non c'è un bambino che non presenzi durante l’ora di religione», ha raccontato la maestra.

Ma due mamme non avrebbero gradito l'iniziativa dell'insegnante e hanno denunciato la cosa al preside, Alessandro Cortese: «A quel punto sono stata convocata per partecipare a un incontro con questi genitori e il dirigente scolastico. Mi sono persino scusata del gesto, ricordando però che all’inizio dell’anno avevo chiesto a tutti i genitori il permesso di poter recitare con i bambini alcune preghiere. Nessuno si era dimostrato contrario».

Dopo quella riunione, sembrava che la querelle potesse chiudersi lì. E invece, lo scorso 2 marzo, è arrivata la doccia fredda: l'insegnante è stata convocata negli uffici della presidenza per firmare la notifica della sopensione dal servizio, attiva dal 27 marzo fino al 15 aprile, senza possibilità di appello fino al 16.

«Mi hanno consegnato a mano la lettera raccomandata e sono rimasta senza parole. Non ha avuto il coraggio di aprirla subito - ha detto ancora la maestra sospesa- sono tornata a casa e l'ho aperta solo alle 22: sono rimasta scioccata». E poi ha concluso, sconvolta e in lacrime: «Sto vivendo un incubo. Tutto mi sarei aspettata ma non un provvedimento simile. Mi mancano i miei bambini, mi manca il mio lavoro. Non ho fatto nulla di male».

Le reazioni

Il caso di Marisa Francescangeli è seguito dall'avvocata della Uil Elisabetta Mameli, che

presenterà ricorso per conto dell'insegnante, che in proposito ha spiegato: «Credo che questa sia un'ingiustizia: in molti tra colleghi e genitori mi hanno chiamato e mi stanno sostenendo. Adesso penso solo a quando potrò riabbracciare i bimbi - e poi ha aggiunto - quello che mi è capitato è umiliante».

Stando a quanto si apprende sempre dal quotidiano sardo, più di una mamma ha manifestato solidarietà nei confronti della maestra: «Non vediamo l’ora che rientri a scuola dai nostri bambini - racconta Alessia Mirisola - Si tratta di un provvedimento troppo forte». Le fa eco Veronica Pinna: «Tutto questo è assurdo. Per tante cose gravi la scuola chiude gli occhi, per questa no. Mi dissocio dalle accuse avanzate alla maestra da parte di due mamme e dal comportamento del dirigente, che invece di chiedere l’intervento dell’Ufficio scolastico avrebbe dovuto risolvere la vicenda a scuola, solo con la diretta interessata».

Dal canto suo, il preside Cortese non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla vicenda. Ma la battaglia non finisce qui: «Chiederemo di fare l’accesso agli atti - conclude Pinna - Vogliamo capire come mai sono state ascoltate solo le pochissime mamme che si sono lamentate e non tutti i genitori della classe».