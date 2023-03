I divieti della scuola italiana: dagli smartphone alle unghie rifatte, dress code per 1 studente su 4

Si va dal non poter andare in bagno in determinati momenti della giornata all'impossibilità di indossare piercing al naso, passando per l'obbligo di lasciare la classe durante la ricreazione e per il divieto di scattare foto in classe se si indossa una maschera.

Secondo un sondaggio del portale studentesco "Skuola.net", circa un terzo degli studenti di scuole medie e superiori intervistati si è trovato di fronte a divieti scolastici considerati "strani" o "assurdi".