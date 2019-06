Macerata, investe due ragazze e fugge motociclista di 18 anni smascherato

Ultimo aggiornamento: 10:36

Travolge due ragazze che stavano attraversando la strada, cade a terra ma poi si rimette in sella e scappa. Pensava forse di farla franca il motociclista che ieri pomeriggio si è reso responsabile del sinistro stradale avvenuto in centro a Macerata . Invece ha dovuto fare i conti con i carabinieri della sezione Radiomobile del comando compagnia di Macerata che grazie ad un’indagine lampo favorita dalla presenza di telecamere in tutta la zona, lo hanno rintracciato e denunciato alla Procura della Repubblica. Finisce così nei guai un giovane 18enne maceratese che dovrà ora rispondere di omissione di soccorso e fuga a seguito di sinistro stradale con feriti.