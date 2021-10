Lucrezia Di Prima, trovata morta la 37enne scomparsa nel Catanese: il fratello fa trovare il corpo

Sabato 16 Ottobre 2021, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 18:37

Lucrezia Di Prima, ritrovata senza vita la 37enne scomparsa nel catanese: a far ritrovare il corpo è stato il fratello della donna. La 37enne era scomparsa da ieri a San Giovanni La Punta, nel Catanese e il suo corpo è stato trovato nel pomeriggio nelle campagne di Nicolosi. A indicare ai carabinieri dove si trovasse il corpo senza vita di Lucrezia Di Prima è stato il fratello della donna, che si sarebbe autoaccusato del delitto. Sul posto del ritrovamento con i militari dell'Arma sono presenti il medico legale e il magistrato della Procura di Catania. Non sono state ancora accertate le cause del decesso.

Il dolore dei familiari

«Purtroppo una tragica notizia - ha scritto su Facebook il sindaco di San Giovanni La Punta Nino Bellia -. Lucrezia è stata ritrovata priva di vita. Sono vicino al dolore immane dei familiari, a nome mio e di tutta la comunità puntese».

Il primo cittadino diverse ore prima, sullo stesso social, aveva lanciato un appello: «Da ieri pomeriggio non si hanno notizie di una nostra concittadina, Lucrezia Di Prima. Chiunque ha notizie o la dovesse vedere contatti immediatamente la Polizia Locale»