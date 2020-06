Veneto, Luca Zaia: «Domani l'ordinanza per discoteche, spettacoli e casinò». Molte le deroghe al Dpcm

Luca Zaia in diretta anche oggi, venerdì 12 giugno 2020 , con gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto dalla sede della Protezione civile di Marghera. Al centro oggi il nuovo piano per il rilancio turistico e l'annuncio dell'ordinanza per la riapertura di discoteche, casinò, sagre, fiere spettacoli all'aperto e tutte le attività ancora chiuse.

Luca Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Bollettino

I tamponi eseguiti sono 793.920, i positivi totali 19.199, le persone in isolamento 823 (-50), in ospedale sono ricoverate in area non critiva 287 (-12) pazienti, dei quali 49 positivi, in terapia intensiva 13 (-1) e nessun positivo, i morti sono 1.967 (+3), dei quali 1.409 in ospedale. I nati sono 79.

Coronavirus, Zaia: "Nessun nuovo tampone positivo nelle ultime 24 in Veneto"

Sposa positiva al Covid19 al matrimonio, dopo gli auguri e le foto 31 invitati finiscono in quarantena

Nuova Ordinanza

«Adesso che c'è il nuovo Dpcm, stiamo preparando un'ordinanza complicata, perché vogliamo mettere nero su bianco le date e le soluzioni per discoteche, cinema, teatri, spettacoli all'aperto, fiere, sagre, sale gioco e casinò. Domani emanerò questa nuova ordinanza che prevede le date di apertura di una miriade di attività con una serie di deroghe al Dpcm di ieri. E, prima di ogni altra cosa, voglio che l'Arena di Verona possa tornare alla normalità o quasi, così rispetto ai limiti previsti per gli spettatori a livello nazionale, conto di esercitare appunto la deroga in modo da permettere di utilizzare la metà dei 15.500 posti tradizionali. E, anche per la Mostra del Cinema seguiremo questa strada, perchè non può diventare un cineforum fatto in casa».

Area 0-6

«Sono finalmente arrivate le linee guida del governo per i più piccoli, che confermano quanto noi avevamo già stabilito e già da lunedì possono aprire gli asili e i centri estivi».

Turismo rilancio con influencer

Una grande 'V', il brand The land of Venice e una campagna che, oltre ai canali tradizionali, punterà anche su canali digitali e di influencer marketing. Sono i principali aspetti del Piano di rilancio del turismo veneto da 2,3 milioni di euro, che è stato presentato oggi dal presidente Luca Zaia e dall'assessore regionale al Turismo, Federico Caner.

«Questa campagna molto accattivante - commenta Zaia - aiuterà un comparto massacrato come nessun altro dal Coronavirus. E ricordiamo che parliamo della prima industria del Veneto, con 18 miliardi di fatturato, che ha visto messi in discussione 35.000 posti di lavoro»

«Abbiamo elaborato un piano innovativo per il turismo - spiega l'assessore regionale al Turismo Federico Caner - una campagna mai vista prima con un forte investimento in comunicazione e che si serve di social e influencer. Vogliamo comunicare un ambiente sicuro, ricordando che abbiamo messo in campo tutti i protocolli per la sicurezza. Una campagna pragmatica che punta su Venezia, ma è organizzata come una campagna di una grande azienda. La promozione si impronterà su cinque percorsi (Arte e cultura, Food and wine, Summer friends, Relax ed Active). Investiamo due milioni e 300mila euro per il piano del marketing tradizionale con campagna digitale, giornali locali e nazionale, video, fiere ed eventi internazionali. Altri 350mila euro di investimenti vanno per i social e poi la grande novità è basata su influencer marketing. In pratica chiamiamo gli influencer, con milioni di follower, li invitiamo nelle nostre località in modo che rilancino i nostri territori. Alcuni influencer li abbiamo già individuati, ma ne aggiungeremo anche degli altri. Questa è la parte della promozione e della comunicazione, ma poi ci sono altri finanziamenti come quelli europei e verranno organizzati dei bandi, non a fondo perduto, ma bandi su innovazione, digitalizzazione e altri filoni. Verranno dati aiuti anche alle aziende che assumono personale».

«La maggior parte degli influencer - continua Caner - se gli fai fare una esperienza unica vengono gratuitamente. E noi di posti fantastici ne abbiamo molti, basti pensare alle nostre Dolomiti. Ho già dei percorsi in mente, ma non voglio per ora svelarli per non creare disparità. I soldi per la campgna di promozione sono stati presi dai nostri bilanci e dai risparmi per le fiere che non si sono potute fare. Con i social partiamo subito, con gli altri canali nel giro di una settimana. Non sveliamo ancora i nomi, ma con alcuni personaggi sta lavorando il presidente stesso».



Aeroporto Canova

«Sicuramente l'aeroporto Canova di Treviso verrà aperto, per ora si parla di ottobre - dice Caner - ma se arrivano turisti Save si è dimostrata disponibile ad aprire anche prima».

Inizio scuole

«Non tengo in ostaggio Mattarella, come qualcuno mi ha accusato di fare - dice Zaia - non fornisco la data dell'inizio delle scuole in Veneto fino a quando il governo non fornisce le date delle elezioni».

Le zone rosse

«Vò è stata chiusa insieme ai comuni del Lodigiano: non è stata la prima, ma in contemporanea, e con la firma del Ministro Speranza - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è tornato così oggi sul tema dell'istituzione delle zone rosse - Sulle attività della Procura relativamente ad Alzano non ho nulla da dire, in questa fase audiranno le persone informate sui fatti, che non sono condannati. Cito poi il professor Cassese, che ha chiarito che la Costituzione è chiara: in caso di pandemia, entra in campo il Governo. E lo stato di emergenza è stato proclamato il 31 gennaio. Mi fermo qui: c'è di mezzo la magistratura, che farà il suo mestiere e poi si vedrà».

I ringraziamenti delle persone sorde

Durante la diretta dalla sede della Proytezione civile di Marghera un rappresentante delle persone sorde ha ringraziato pubblicamente la Regione Veneto per aver messo a disposizione l'interprete della lingua dei segni. «Per la prima volta siamo stati informati quotidianamente in questo momento di emergenza - dice - L'interprete ha fatto un grande lavoro e io ci tengo a portare il ringraziamento di tutte le persone sorde in questa sede».

Zaia: «Vo' fu zona rossa con la firma del ministro Speranza»



Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA