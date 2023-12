Lorenzo Radaelli, morto a 22 anni mentre andava all'università a Brescia: la sua auto si è schiantata contro un tir

Lorenzo Radaelli ha perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro un camion che sopraggiungeva nell'altro senso di marcia. Aveva 22 anni: è morto in ambulanza, poco prima di arrivare in ospedale.

L'incidente



Stando alla prima ricostruzione dell'incidente il giovane era uscito di casa e si era messo al volante della sua Citroen C3 per raggiungere Brescia dove frequentava il primo anno del corso di Graphic Design presso l'Accademia di Belle Arti Laba. In università però non è mai arrivato. Verso le 8 lungo la Sp 236 all'altezza di Guidizzolo, in provincia di Mantova, la sua auto si è schiantata contro un camion: il frontale è stato violentissimo. Subito sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ma le condizioni del 22enne erano già disperate. Dopo disperati tentativi di rianimarlo sul posto, Lorenzo Radaelli è stato caricato a bordo di un'ambulanza che ha iniziato a viaggiare a tutta velocità per raggiungere l'ospedale di Castiglione. Il giovane purtroppo è morto in ambulanza durante il tragitto: troppo gravi le ferite riportate dallo scontro. Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per cercare di capire cosa sia successo del dettaglio e capire quale sia il motivo che ha fatto perdere il controllo dell'auto al 22enne.

Chi era

Lorenzo abitava con la sua famiglia a Grazia di Curtatone.

Frequentava sia il Mantovano che la città di Brescia dove si era iscritto all'Accademia di Belle Arti una volta terminato il liceo. In tanti adesso si stringono intorno alla famiglia: il 22enne i genitori e il fratello maggiore.

