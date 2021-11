Livorno, incendio alla raffineria Eni di Stagno: esplosioni e colonna di fumo nero. La Protezione civile: «Chiudete le finestre»

Incendio alla raffineria Eni di Stagno a Livorno. I residenti hanno avvertito alcune esplosioni, poi hanno visto una enorme colonna di fumo nero fuoriuscire dalla raffineria. Il sindaco del vicino comune di Collesalvetti Adelio Antolini riferisce: «Eravamo in consiglio comunale e ci hanno avvertito della cosa. È visibile una colonna di fumo nero che si vede anche da Collesalvetti, dopo che si sono sentiti ci dicono almeno tre forti rumori», simili a scoppi. Intanto la Protezione civile del Comune, a livello precauzionale, ha invitato tutta la cittadinanza a tenere chiuse le finestre. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti si è recato nella sede dello stabilimento per seguire la situazione.

Secondo prime informazioni, sarebbe un incendio scoppiato all'interno di un impianto della raffineria Eni. L'impianto era in manutenzione e forse erano presenti residui di idrocarburi che hanno preso fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte. «Ho parlato con il direttore dello stabilimento - ha confermato il sindaco di Livorno Luca Salvetti andato sul posto -. Al momento non risultano persone coinvolte nell'incendio di un impianto in manutenzione. Nel frattempo sembra che i vigili del fuoco siano riusciti a domare le fiamme».

Dopo l'incendio i lavori all'interno della raffineria sono stati immediatamente sospesi. All'interno dello stabilimento lavorano ogni giorno centinaia di persone tra dipendenti e ditte. Per i livornesi è la raffineria dell'ex Stanic: i testimoni hanno raccontato di aver sentito un paio di esplosioni, poi hanno visto l'incendio e le fiamme divampare e propagarsi in tutta la struttura. «Sembra per fortuna che non ci siano feriti - fa sapere il sindacato Usb di Livorno -. Il Comune ha attivato il piano di emergenza della Protezione civile ma sembra che tutto sia sotto controllo».