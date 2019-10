Lidl richiama latte parzialmente scremato: rischio microbiologico Ecco i lotti ritirati

Allerta per chiunque abbia acquistato latte parzialmente scremato presso la Lidl. C'è un rischio microbiologico. Così la Lidl ha diffuso una nota di ritiro legata a quattro lotti di latte parzialmente scremato pastorizzato omogeneizzato Milbona per una non conformità microbiologica riscontrata durante un test avvenuto in autocontrollo.

I prodotti, venduti in confezioni da un litro, hanno come date di scadenza il 14/10/2019, il 15/10/2019, il 18/10/2019 e il 20/10/2019. Il latte richiamato è stato prodotto per Lidl da Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co nello stabilimento di Münsterstraße 31, a Everswinkel, Germania. Per informazioni è possibile telefonare al numero verde di Lidl Italia: 800 480048.

