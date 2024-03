Ultraleggero precipita nel giardino di una casa a Montebelluna, due morti sul colpo. Sono un generale ​dell'Aeronautica e la moglie

Un ultraleggero è precipitto nel giardino di una casa privata: morte sul colpo le due persone a bordo. La tragedia è avvenuta stamattina, 23 marzo, verso le 11.15 in vicolo Alpini, a Trevignano, quasi al confine con Montebelluna (Treviso). Alcuni testimoni hanno visto il velivolo, monomotore a tre assi ad ala alta, avvitarsi su se stesso e poi schiantarsi al suolo con la parte anteriore.

La chiamata ai soccorsi è stata immediata, ma per le due persone a bordo non c'era ormai più nulla da fare.

Solo sfiorata, fortunatamente, l'abitazione. Se l'ultraleggero avesse centrato l'edificio, il bilancio dell'incidente avrebbe potuto essere ancora più tragico.

Sono intervenuti in forze vigili del fuoco, sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso e alcune pattuglie dei carabinieri. Anche il sindaco Franco Bonesso si è recato nel luogo dello schianto: «E' una tragedia: piangiamo due vittime ma c'era il rischio che fossero di più. Pur nel dramma, fortunatamente non sono state coinvolte altre persone».

«Questa mattina due nostri concittadini, Lanfranco De Gennaro e Lucia Buccieri (71 anni), hanno perso la vita in un tragico incidente verificatosi a Trevignano. Il velivolo ultraleggero sul quale viaggiavano i coniugi è precipitato nel giardino di un'abitazione. Esprimo il cordoglio della comunità trevigiana. Ci uniamo al dolore dei figli e dei parenti. Siamo loro vicini e a disposizione per ogni eventuale necessità«. Lo ha scritto, sul suo profilo facebook, il sindaco Mario Conte di Treviso.

«Esprimo il cordoglio della città per questa tragedia che ha colpito due friulani, anche se da tanti anni residenti nella Marca. Ai familiari e ai cari del generale Lanfranco De Gennaro, cresciuto a Udine, e della moglie Laura Bucceri, gradese conosciuta in città, va la nostra sentita vicinanza». Lo scrive in una nota il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, in merito all'incidente aereo avvenuto a Treviso.

Lanfranco De Gennaro era un generale dell'Aeronautica militare in pensione. Era nato a Udine nel 1953 e si era trasferito con la moglie in Veneto da tempo. Aveva fatto parte anche del 51° stormo a Istrana (Treviso) ed era stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana. Lucia Buccieri era un'insegnante in pensione. Era nata a Gorizia nel 1953. La coppia lascia due figli.