Ladispoli, donna trova il compagno a letto con un'altra e dà fuoco alla casa

Ha sorpreso il compagno con un'altra donna e, pazza di gelosia, ha dato fuoco al modulo abitativo in cui la coppia viveva. È accaduto ieri pomeriggio a Ladispoli dove i carabinieri hanno arrestato la donna romena di 48 anni.

Lei ed il compagno avevano occupato una struttura posizionata sotto il cavalcavia di viale Europa lasciato incustodito da una ditta che aveva eseguito lavori edili in zona. Secondo quanto apprende Agenzia Nova in mattinata la 48enne avrebbe sorpreso il compagno con un'altra donna, nel pomeriggio è tornata sul posto e, approfittando dell'assenza dell'uomo, ha incendiato il letto. Le fiamme si sono propagate alla casa. Domato l'incendio dai vigili del fuoco, i carabinieri hanno individuato l'autrice del gesto arrestandola per incendio doloso. Successivamente è stata condotta in carcere in attesa della convalida.

