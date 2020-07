La Spezia, incendio in una Rsa: morto anziano, tre portati in salvo

Un uomo di 77 anni è morto nell'incendio divampato ieri sera in una Rsa a La Spezia. Le fiamme sono partite da una stanza al terzo piano dove, oltre alla vittima, erano presenti anche altri tre ospiti della struttura che sono stati portati in salvo. Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco della Spezia.

Donna morta bruciata, le ultime parole: «Sono caduta e la sigaretta ha incendiato il pigiama»

Ultimo aggiornamento: 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA