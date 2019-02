E' italiana la pista ciclabile intelligente prefabbricata

Si chiama "mOOve" la nuova pista ciclabile 'intelligentè prefabbricata: ha una struttura modulare realizzata con plastica e gomma riciclata, si adatta a qualsiasi tipo di terreno, è dotata di illuminazione integrata e ha perfino una serie di sensori che monitorano la qualità dell'aria e segnalano quando sono necessari interventi di manutenzione. Sviluppata e brevettata dalla startup milanese Revo, ha vinto la seconda edizione di 'IDEA - Innovation Dream Engineering Award', il concorso per startupper e innovatori promosso dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.





IL PROGETTO

«Il nostro progetto intende favorire l'uso della bicicletta per farla diventare il primo mezzo di mobilità urbana e tra le sue componenti vi è il riciclo della plastica, che sappiamo essere un autentico problema in termini di inquinamento», afferma Marco Lucci di Revo. «Se prima la realizzazione di piste ciclabili era solo un costo, ora può diventare anche un ricavo per le amministrazioni pubbliche». La pista ciclabile modulare e sostenibile ha conquistato il primo premio (la partecipazione a Smau 2019 e alla Fiera di Parma 2019 SPS IPC Drives Italia, oltre ad attività formative e di sostegno allo sviluppo) sbaragliando altri quattro finalisti: Indacode con Vr-wellness, un kit di realtà virtuale applicata a percorsi terapeutici per bambini e adulti; OSPlace, con temi componibili e open source per l'edilizia residenziale; ReRubber con Pneus Jet Recycling, una tecnologia per disgregare gli pneumatici usati con getti d'acqua ad altissima pressione; Onyax, con dispositivi e piattaforme per l'Internet delle cose.

