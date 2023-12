Istat, quasi 3 minori su 10 a rischio povertà

Mercoledì 6 Dicembre 2023, 12:04

Il rischio di povertà o esclusione sociale colpisce nel 2022, il 28,8% dei bambini e ragazzi sotto i 16 anni in Italia, superando il 24,4% della popolazione complessiva. I dati dell'Istat evidenziano una disparità geografica significativa, con il 46,6% dei minori nel Sud e nelle Isole a maggior rischio rispetto al 21,4% nel Centro e all'18,3% nel Nord. Le famiglie monogenitoriali presentano un rischio più elevato (39,1%) rispetto alle coppie con figli minori (27,2%). In particolare, il rischio raggiunge il 41,3% nelle famiglie con solo la madre presente. I dati sottolineano le sfide socioeconomiche che i minori affrontano, evidenziando la necessità di interventi mirati per ridurre le disuguaglianze.