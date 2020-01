Incidenti mortali, Conftrasporto: rendere obbligatorio sistema contro guida in stato d'ebbrezza

Ultimo aggiornamento: 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo dice il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasportoparlando dei tragici incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi, da Roma a Brunico, dal Veneto alla Lombardia. Uggè propone di rendereUggè punta il dito contro un governo che, anziché risolvere i problemi, li moltiplica con provvedimenti che abbassano il livello di sicurezza - come nel caso dei monopattini elettrici – e con lache impediscono la guida in stato di ebbrezza.A proposito del recente provvedimento sui, Uggè afferma che "non è difficile. Ai troppi ciclisti che percorrono i marciapiedi delle città o le strade senza alcun riguardo per le norme si aggiungeranno questi nuovi soggetti".Altra questione è quella legata allae alla lentezza dovuta al fatto che non se ne delega il compito anche alle officine private. E poi, sempre sul fronte dell'autotrasporto, il vicepresidente di Conftrasporto si chiede perché non si intervenga evitando che mezzi con portate a 108 tonnellate continuino a. "Piacerebbe un confronto pubblico tra rappresentanti del governo e, perché no, delle forze politiche, con esperti e conoscitori di questi principi fondamentali", è l'invito di Uggè."È ormai evidente che manca la competenza. Le norme, i controlli e le, alle quali si aggiunge sempre la fatalità", dichiara il vicepresidente di Conftrasporto, avanzando la proposta di un, con l'istituzione di una Consulta o un Dipartimento ad hoc.