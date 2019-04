Bmw nel fiume in piena notte, trascinata dalla corrente: illesi

Notte da paura quella appena trascorsa, a Vicenza, per due giovani che a bordo di una Bmw nel percorrere alle 4 di oggi 25 aprile via della Siderurgia sono volati nelle acque del torrente Retrone a causa di una probabile distrazione del conducente nell’affrontare una curva a gomito. Illesi nello spettacolare sinistro i due ragazzi, bagnati fradici, sono risaliti autonomamente in strada da dove hanno chiamato i soccorsi.



Sono intervenuti i vigili del fuoco con il gruppo sommozzatori e l’autogrù da Padova per estrarre dal torrente l’auto che per la forte corrente era stata trasportata per oltre 150 metri dal punto di affondamento. Per i rilievi del sinistro e il controllo psicofisico dei due giovani sono intervenuti i carabinieri. Le operazioni di soccorso da parte dei pompieri si sono concluse alle 7.30.

Ultimo aggiornamento: 18:41

