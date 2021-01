Cammarata, rimorchio si sgancia dal tir e schiaccia un'auto: gravissimo uomo estratto dal veicolo

Il rimorchio di un tir si è sganciato finendo su due auto stamattina a Cammarata, in provincia di Agrigento, all'altezza del bivio Tumarrano. Uno dei due mezzi è rimasto schiacciato con l'automobilista all'interno. L'uomo è stato estratto dopo essere rimasto incastrato dentro il veicolo e pare che sia in gravi condizioni. Un altro paziente in codice rosso è stato già trasportato ad Agrigento. Sul posto l'elisoccorso del 118 di Caltanissetta, vigili del fuoco e carabinieri.

