Incidente Porto Recanati, Salvini: «Solo schifo per l'assassino»

Porto Recanati, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuo sull'arresto dell'uomo che ha provocato l'incidente stradale a Porto Recanati in cui sono morti marito e moglie e sono rimasti feriti i loro due figli. «Una preghiera per questa mamma e questo papà, un pensiero ai loro bimbi. Solo schifo per l'assassino».



