Incidente al Mugello: morto motociclista, scontro con un altro pilota durante le prove libere

Tragedia al Mugello, dove un motociclista è morto dopo un incidente in pista all'autodromo. È successo stamattina intorno alle 11 durante le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia di moto fissate per questo fine settimana: coinvolti due piloti. Le loro condizioni sono apparse subito gravi, il personale del centro medico del circuito toscano, intervenuto tempestivamente per soccorrerli, è riuscito a stabilizzare le loro condizioni, prima del trasporto al vicino ospedale di Careggi, il più grave con l'eliambulanza. Purtroppo quest'ultimo, rende noto l'Autodromo, che aveva riportato le maggiori lesioni è deceduto dopo qualche ora. Proseguono, invece, le cure per il secondo pilota coinvolto.

La dinamica

È un 35enne residente in Lombardia il motociclista deceduto in seguito alle ferite riportare nell'incidente avvenuto all'autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze) stamattina. Ferito in modo grave un 39enne: ha riportato un politrauma ed è ora ricoverato all'ospedale di Careggi in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente, da quanto ricostruito al momento, entrambi i piloti stavano procedendo su un tratto rettilineo quando uno dei due avrebbe rallentato per entrare ai box venendo tamponato dall'altro. Il 35enne è stato poi trasportato con l'elisoccorso a Careggi dove è successivamente deceduto, l'altro ferito è stato trasferito in ambulanza prima all'ospedale di Borgo San Lorenzo e poi al policlinico fiorentino.