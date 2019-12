Incidente tra auto, morti coppia e cagnolino Pincher

Incidente tra due auto nel Barese e il bilancio dello schianto è di una coppia morta. Nell'incindente, inoltre, è morto anche il cagnolino della coppia, un Pincher. L'incidente mortale è avvenuto attorno alle 23 di ieri sulla strada statale 172 dei Trulli, tra Putignano e Alberobello, nel Barese.

Scontro tra due auto, alla guida c'era il cantante dei Sud Sound System Nandu Popu

Due morti nello schianto, l'investitore: «Volevo schivare un animale selvatico»



Per cause da accertare, due auto, una Volkswagen Golf e un'Audi, si sono scontrate nei pressi di contrada San Biagio. La coppia di Putignano che viaggiava a bordo della Golf è morta nell'impatto, insieme con il cagnolino Pincher che era a bordo dell'auto. Il conducente dell'Audi è rimasto ferito e non sarebbe in pericolo di vita.

