Scontro tra due auto, alla guida c'era il cantante dei Sud Sound System Nandu Popu

Forse una distrazione o un punto cieco, buio. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma questa mattina a Surbo, in provincia di Lecce, intorno alle 5, due auto si sono scontrate e, nell'impatto, è rimasto ferito il conducente di uno dei due veicoli, probabilmente diretto - secondo la prima ricostruzione dell'accaduto - ad acquistare le sigarette nel vicino bar Leone d'Oro, in via IV Novembre. Alla guida dell'altra auto, Fernando Blasi, in arte Nandu Popu, voce dei Sud Sound System.

Tir si ribalta e la ditta regala panettoni agli automobilisti bloccati nel traffico

Due morti nello schianto, l'investitore: «Volevo schivare un animale selvatico»

Lo scontro è stato così violento da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco per disincastrare le lamiere dei veicoli. Smentita la notizia inizialmente circolata circa l'investimento di un pedone: a ferirsi lievemente, con una prognosi di sei giorni, solo uno dei conducenti le auto.

Ultimo aggiornamento: 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA