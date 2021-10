Bergamo, incidente choc in una rotonda: morto un 31enne, gravi quattro ragazzi fra i 16 e i 23 anni

Sabato 9 Ottobre 2021, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 11:37

Un uomo di 31 anni, di Alzano (Bergamo), è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Gorlago: quattro giovani sono rimasti feriti in modo grave. L'incidente all'1.30 in via Primo Maggio. Due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza di una rotonda: la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze e un'automedica per soccorrere i feriti: si tratta di una ragazza di 16 anni e tre ragazzi di 18, 20 e 23 anni, che sono stati portati in ospedale in condizioni gravi. Non c'è stato nulla da fare, invece, per il trentunenne di Alzano che è morto sul colpo.

