Incidente a Castiglione della Pescaia, il campione di beach tennis Damiano Rosichini tra i feriti gravi: è in rianimazione

Incidente tra due auto la scorsa notte a Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ad avere la peggio sono stati quattro diciannovenni a bordo di uno dei due veicoli: due sono finiti in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena, in rianimazione. Con loro in auto altri due coetanei, portati in codice giallo all'ospedale di Grosseto: uno dei due è stato poi trasferito in giornata a Siena

Incidente fra camper e moto, due morti a Feltre: strada regionale chiusa e disagi per il traffico

Incidente a Castiglione della Pescaia

Illesi i due occupanti, entrambi 24 anni, che viaggiavano sull'altra auto: il conducente è risultato positivo all'alcol test. L'incidente è avvenuto alle 4.30 lungo la strada provinciale 3 di Castiglione della Pescaia in direzione Macchia Scandona. Riguardo alla dinamica tra le ipotesi al vaglio c'è che l'auto con i quattro feriti a bordo, potrebbe aver fatto inversione a "U" venendo urtata dall'auto condotta dal 24enne che sopraggiungeva.