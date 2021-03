Incidente a Bologna, un morto in un tamponamento in tangenziale: la vittima aveva 59 anni

Tragedia in strada oggi a Bologna. Un uomo è morto in un incidente avvenuto intorno alle 11.30 sulla carreggiata Nord della tangenziale di Bologna, fra gli svincoli 6 e 5. Dalla prima ricostruzione, un'auto ha tamponato un mezzo pesante e a perdere la vita è stato il conducente della vettura, un 59enne di origine casertana. Sul posto 118 e polizia stradale. In seguito all'incidente il traffico è rimasto a lungo bloccato.

La vittima si chiamava Pasquale Carmellino, originario di San Cipriano d'Aversa (Caserta) e residente a San Cesario sul Panaro, nel Modenese. La sua Fiat Seicento ha tamponato violentemente un tir che la precedeva, in un tratto dove c'erano rallentamenti perché, poco più avanti, un carro attrezzi stava recuperando un veicolo rimasto in panne. Per il 59enne non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo dei sanitari di Bologna Soccorso.

🔴❗ #Incidente Tangenziale #Bologna ⚫ TRAFFICO BLOCCATO tra Svincolo 6 Castelmaggiore e Svincolo 5 Quartiere Lame > Autostrada A1 🚗🚗🚙🚛 CODE da Fiera Bologna#Luceverde #EmiliaRomagna pic.twitter.com/uMc51bPpgX — Luceverde Radio (@LuceverdeRadio) March 22, 2021

