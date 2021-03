20 Marzo 2021

LA VICENDA

CITTA' DI CASTELLO Alza il gomito, si mette alla guida, provoca un incidente. Nella prima serata di mercoledì un 49enne tifernate a San Maiano perde il controllo dell'auto ed invade la corsia opposta mentre sopraggiunge una Renault Megane. A bordo una coppia di sessantenni. I carabinieri , sul posto insieme ai mezzi del 118, procedono ai rilievi chiedendo, come da prassi, accertamenti sulle persone ferite. Emerge che il 49enne, medicato e dimesso dai sanitari, ha nel sangue un tasso alcolemico sei volte il massimo. Ritiro della patente e deferimento alla Procura della Repubblica. La coppia dell'altra macchina è tuttora ricoverata. A Umbertide i militari della stazione di via Spoletini, segnalano alla Prefettura e ritirano la patente ad un 20enne del posto, trovato in possesso di una modica quantità di sostanza durante un controllo stradale. Nei pressi di un distributore, invece, intercettano uno straniero 28enne, irregolare, noto alle forze di polizia. In Questura gli viene notificato l'ordine di abbandonare il territorio nazionale entro dieci giorni. A Città di Castello, giovedì notte, una Volante del locale Commissariato nota un individuo che cerca di nascondersi in un'autovettura parcheggiata in centro. I poliziotti avviano l'identificazione chiedendo spiegazioni della presenza in strada dopo le 22. Viene a galla una denuncia di scomparsa presentata dai familiari dell'uomo che da un paio di giorni non si presentava al lavoro. L'esposto aveva già attivato la procedura prevista in Prefettura, a Perugia. Il soggetto, afflitto da problemi di alcolemia, ha visto aggravarsi la propria situazione socio economica con la pandemia. E' stato affidato ai parenti.

Walter Rondoni

