Automedica contro un palo, morta paziente di 75 anni che tornava dalla dialisi: era la mamma di un consigliere regionale della Puglia

Una donna di 75 anni, Antonia Dragonetti, è morta questa notte all'ospedale ad Andria, dopo essere stata portata li in codice rosso a causa delle ferite e dei traumi provocati da un incidente stradale avvenuto ieri sera su un tratto della provinciale Andria-Trani.

L'incidente

La donna si trovava a bordo di un'automedica, di un'associazione di volontari, che ha, per cause ancora da accertare, perso il controllo del mezzo, andandosi a chiantare impattato violentemente contro un palo dell'illuminazione nei pressi di una rotatoria. La 75enne era di ritorno da una seduta di dialisi, ed era la madre della consigliera regionale del Pd, Debora Cilento. La donna è deceduta nella notte in ospedale. Sul posto, dopo l'impatto, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i carabinieri per la gestione della viabilità stradale.

