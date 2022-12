Sora, Bimba di sei anni si ustiona collo e torace con una tisana bollente

Si ustiona collo e torace con una tisana bollente. Il drammatico incidente domestico è avvenuto questa sera alle 19 a Sora. A finire in ospedale una bimba di sei anni. Dapprima i genitori, in stato di agitazione e preoccupati per la loro bambina, l'hanno portata dalla pediatra ma dinanzi alla gravità delle ustioni riportate è stato chiamato il 118. I sanitari hanno trasferito la piccola al pronto soccorso dell'ospedale Civile Santissima Trinità. Il personale medico in un primo momento aveva valutato l'opportunità di un trasferimento in eliambulanza in un nosocomio più attrezzato, poi l'allarme è rientrato e la piccola è rimasta ne nosocomio di San Marciano.