Milano, imprenditore a bordo di una Porsche scippato di un Rolex Daytona da 25 mila euro

MILANO Due super colpi nel giro di poche ore in pieno giorno a Milano: un Rolex Daytona e un Patek Philippe sono stati strappati dal polso dei proprietari mentre erano al volante della propria auto. In entrambi i casi gli scippatori hanno agito a bordo di uno scooter e con il volto coperto da un casco integrale.



IL TRUCCO DELLO SPECCHIETTO

Erano le 18.45 di ieri pomeriggio quando un imprenditore di 59 anni era incolonnato nel traffico di via Buonarroti a bordo della sua vettura, una Porsche 911 Carrera. Faceva caldo, aveva il finestrino abbassato e il braccio che sporgeva all’esterno. E’ stato un attimo. Uno sconosciuto a bordo di un motorino, con il casco integrale in testa, si è accostato e gli ha strappato dal polso un Rolex «Daytona Oro Rosa» del valore di circa 25.000. Quindi si è dileguato rapidamente, zigzagando tra le macchine. L’imprenditore non ha potuto fare altro che sporgere denuncia ai carabinieri. Prima di mezzogiorno un colpo simile è stato messo a segno i viale Zara ai danni di un uomo di 43 anni e il bottino questa volta è un Patek Philippe da 20 mila euro. I rapinatori hanno usato il trucco dello specchietto. Erano in due, con il casco integrale e hanno affiancato una Mini Cooper. I malviventi hanno chiuso lo specchietto sulla portiera dell’auto e quando il proprietario ha sporto il braccio fuori dal finestrino per riaprirlo, uno dei due ladri gli ha sottratto il prezioso orologio. La vittima ha denunciato il furto qualche minuto dopo a una volante della polizia che si trovava in viale Marche.

