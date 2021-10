Mercoledì 27 Ottobre 2021, 20:09

Questa notte, poco dopo le due, è avvenuto un grave incidente tra Casoria e Napoli sull'autostrada A1. I mezzi coinvolti, tre automobili e una moto, si sono scontrati per motivi non ancora resi noti: potrebbe essersi trattato di una distrazione, una manovra sbagliata o di guida in stato di ebrezza. Sul posto sono giunti nell'immediato i carabinieri, che hanno appurato la gravità della situazione e hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Poco dopo li hanno raggiunti i medici del 118 che hanno constatato il decesso di una giovane ragazza: Ilona Castaldo, una 26enne residente ad Afragola.

Ilona morta a 26 anni in moto con il fidanzato

La ragazza viaggiava sulla moto coinvolta nell'incidente insieme ad un ragazzo che ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore. I passeggeri delle automobili non hanno riportato ferite.

Chi era la vittima

Ilona abitava con la sua famiglia in via Minzoni, proprio nel centro storico del paese napoletano. Sui social sono comparsi messaggi di cordoglio diretti alla sua famiglia. Un'amica della ragazza ha infatti scritto: «Non ci sono parole per descrivere il dolore che questa triste notizia ci ha dato, vi siamo vicini ora più che mai».