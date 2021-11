Greta Beccaglia molestata in diretta, tifoso indagato per violenza sessuale. In arrivo anche un Daspo. Il 45enne si scusa: «Ho sbagliato»

E' stato individuato dalla polizia il tifoso della Fiorentina che dopo la partita di Empoli (Firenze) del 27 novembre ha molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia mentre era in diretta per una trasmissione sportiva. Il commissariato di Empoli lo ha individuato incrociando le immagini riprese dalla stessa televisione con altre. Altri accertamenti sono in corso. Si tratta di un 45enne residente in provincia di Ancona e tifoso della Fiorentina.

APPROFONDIMENTI LA SCENA Video EMPOLI Greta: «Ma tornerò allo stadio» PROFILO Chi è PERSONE Foto IL CASO Giornalista molestata pesantemente dai tifosi INFORMAZIONE E VIOLENZA Ordine dei giornalisti: «Nuova normativa attenta» DISCRIMINAZIONI NEI MEDIA Nei giornali italiani il clima resta pesantemente sessista,... IL NUOVO FILM Naomi Watts: «Io, giornalista molestata, porto sullo... #METOO Il caso Weinstein della Francia, l'ex vice presidente Baupin... GENDER GAP Nella comunicazione alle donne solo ruoli di serie B, la...

Diletta Leotta: «Ci siamo stancate tutte: solidarietà alla giornalista sportiva molestata»

Greta Beccaglia: «Io molestata in diretta ho paura dell’indifferenza, ma tornerò allo stadio»

«Chiedo scusa»

«Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla macchina, ho sbagliato e chiedo scusa: voglio incontrarla, quando sarà possibile, quando lei vorrà», ha detto Andrea, (questo il nome del 45enne tifoso identificato come l'autore delle molestie, contattato telefonicamente da 'La Zanzarà su Radio 24. «Ho chiesto scusa e ci mancherebbe», ha aggiunto l'uomo, ristoratore in provincia di Ancona, con una compagna e una figlia.

La denuncia

La denuncia da parte della giornalista è stata raccolta dal personale della questura di Firenze. La denuncia è stata presa a Firenze dopo vari contatti avuti dalla polizia con la giovane cronista, che vi ha ripercorso i fatti avvenuti a suo danno nella zona dello stadio dove c'è il deflusso dei tifosi della Fiorentina. Nei prossimi tempi potrebbe essere sentita come parte offesa.

Indagini per violenza sessuale

Sarebbe quella di violenza sessuale, secondo quanto appreso, l'accusa ipotizzata dagli investigatori della polizia a carico del 45enne presunto autore delle molestie a carico della giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia. Altri tifosi, che hanno molestato Greta Beccaglia, potrebbero venire indagati.

Daspo in arrivo

«Ho sentito il prefetto di Firenze che mi ha preannunciato che di qui a poco sarà emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di un uomo, identificato come quello che si è reso responsabile di quei gesti insopportabili, di cui si conoscono ora le generalità». Lo afferma il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia. «Bene ha fatto - aggiunge Sibilia - la giornalista Greta Beccaglia a sporgere denuncia querela per i gravissimi episodi dì molestie, di cui c'è testimonianza video, verificatisi nei suoi confronti in prossimità dello stadio di Empoli. Intanto tutta la mia personale solidarietà va alla donna ed alla professionista».

Commisso la invita in tribuna

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, l'ha invitata in tribuna autorità per la prossima partita dei viola. Il gesto del patron, appena tornato a Firenze dagli Stati Uniti, vuole essere un segnale di vicinanza e solidarietà nei confronti della giornalista e di condanna per quanto avvenuto. Già sabato sera quando si era diffusa la notizia dell'episodio il club viola con un proprio dirigente aveva contattato Beccaglia e si era messo subito a disposizione delle autorità competenti per collaborare all'individuazione del molestatore.

Malagò: «Sono cose che feriscono»

«Abbiamo avuto l'opportunità di ribadire per l'ennesima volta che non se ne può veramente più. Il comportamento di un singolo non deve essere generalizzato, ma sono cose che feriscono soprattutto a poche ore dalla celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne», ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dei premi Coni-Ussi.