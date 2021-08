Grandine grossa «come palle da tennis»: il maltempo flagella le zone di Pordenone

Lunedì 2 Agosto 2021, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 10:00

"Chicchi" di grandine grosse come bocce: la Destra Tagliamento si risveglia con i danni per il maltempo. Non erano ancora le 6 quando sul Pordenonese si è scaricata una perturbazione.

Una violenta grandinata ha danneggiato coltivazioni, auto, tettoie, in gran parte del territorio pordenonese. «Ad Azzano Decimo la grandine è iniziata a cadere come palle da tennis - racconta al Gazzettino il lettore Singh, che ha anche girato un video - non avevo mai visto una cosa del genere».

Abbiamo scampato la grandine ma anche noi da Piovene Racchette fino a Milano alternavamo diluvio e sole ieri pomeriggio 😱😱😱 — Maria Elena (@MariaEl85245914) August 2, 2021

Non è andata meglio nel resto della zona. «A San Vito al Tagliamento un "chicco" di grandine non stava in mano». Qui la grandine ha danneggiato tutto ciò che ha trovato con l'agricoltura che ha subito gravi danni. Ma è solo l'inizio. Oggi sono previste altre precipitazioni intense tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.