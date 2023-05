Spara in aria dopo il goal di Oliveira: denunciato tifoso napoletano a Bergamo

In un eccesso di entusiasmo nel manifestare la sua fede calcistica per il Napoli, domenica pomeriggio è sceso in strada nel quartiere Malpensata mentre si stava disputando il match contro la Salernitana (poi finito 1-1 grazie al pareggio che ha costretto i partenopei a rinviare la festa scudetto) e ha esploso diversi colpi di pistola in aria dopo il gol di Mathas Olivera.

Oggi il tifoso napoletano, rintracciato dalla questura di Bergamo grazie anche a un filmato che è girato sui social, è stato denunciato per aver sparato in pubblico, oltre che per porto ingiustificato di armi.

Il giovane, di 19 anni, abita in provincia di Bergamo: stamattina la sua abitazione è stata perquisita. Sequestrata una scacciacani priva del previsto tappo rosso che ne indica l'inoffensività.

Il goal di Oliveira

l goal di Olivera contro la Salernitana ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi del Napoli, soprattutto quelli presenti a Fuorigrotta, dentro e fuori dal Maradona ma anche tutta la gente scesa nelle piazze della città a sostenere gli azzurriLa rete dell'uruguaiano, così come quelle dell'Inter contro la Lazio, hanno prodotto dei terremoti di bassa intensità, di magnitudo intorno ai 2 gradi della scala Richter o poco meno.

A stabilirlo è stato un team del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura (Dist) dell'Università di Napoli Federico II.