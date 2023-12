Giulia Cecchettin, i timori su Filippo Turetta nelle chat: «Mi dice "perché sei così cattiva, mi fai stare male quando esci da sola"»

Giulia Cecchettin aveva espresso più volte la sua preoccupazione per gli atteggiamenti sempre più oppressivi e manipolatori dell'ex fidanzato Filippo Turetta. In alcuni messaggi WhatsApp, ottenuti in esclusiva da "Chi l'ha Visto" e mostrati in anteprima dal TG1, la giovane vittima di femminicidio scriveva: «Durante la strada mi ha molto INSISTENTEMENTE (in maiuscolo, ndr) provato a convincere a dire no alle altre o a fare in modo che fosse un invito per tutti e non solo per noi tre».

Giulia, i messaggi in cui parlava di Turetta

Nella stessa chat Giulia Cecchettin aggiungeva: «Mi ha detto cose del tipo "Perché mi fai questo? Perché sei così cattiva, sai che mi fa male quando uscite da sole.

Siete già andate a fare colazione due settimane fa. Se la cosa succede davvero niente davvero sarà come prima". Insomma mi ha fatto intendere che potrebbe arrivare a lasciarmi».

