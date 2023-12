​Filippo Turetta, i cinque colloqui ma non con lo stesso psicologo (e nessuno è stato ascoltato). Le indagini: la Punto in arrivo in Italia

È prossimo l'arrivo in Italia della Fiat Punto nera di Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin. La vettura, dal 18 novembre sotto custodia giudiziaria della polizia di Halle, in Germania, che aveva fermato il giovane sull'autostrada A9 vicino Lipsia, potrebbe arrivare nella giornata di venerdì, massimo sabato. Poi sarà consegnata ai carabinieri del Ris di Parma. Su un altro fronte dell'indagine, non risulterebbe invece siano stati già sentiti dai Carabinieri gli psicoterapeuti che avevano incontrato 5 volte Turetta nei mesi precedenti, che potrebbero aver colto i segnali del grave disagio psicologico del 22enne.