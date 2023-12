Sabato 2 Dicembre 2023, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 11:02

Manca solo il nulla osta dalla Procura di Venezia per i funerali di Giulia Cecchettin e Padova si prepara a ospitare le esequie. L'ufficialità arriverà oggi, ma è quasi certo che la cerimonia avrà luogo martedì alle 11, nella basilica di Santa Giustina. Poi, dopo una sosta anche nella chiesa parrocchiale di Saonara, dove Giulia faceva l'animatrice, la ragazza verrà seppellita a fianco alla mamma, nel cimitero del paesino del Padovano.

Le cariche dello stato presenti

Certa anche la presenza di alcune delle più alte cariche dello Stato. I piani di sicurezza sono pronti anche ad accogliere la premier Giorgia Meloni, è girata voce che possa esser presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ma non ci sono conferme. Il Comune di Padova si è impegnato a garantire la massima disponibilità affinché la cerimonia si svolga in serenità e sicurezza, prevedendo un piano del traffico adeguato per gestire l'afflusso previsto di 10mila persone in Prato della valle. Per consentire a coloro che non possono entrare nella chiesa di partecipare al funerale, si è già ipotizzato di installare maxi schermi.

Il feretro a Saonara



Conclusa la cerimonia, il feretro partirà alla volta di Saonara. Prima della sepoltura è previsto un passaggio nella parrocchia del paese d'origine di Giulia dove il parroco don Francesco Monetti officerà un momento di preghiera. Si tratta di un passaggio fortemente voluto dalla comunità di Saonara dove Giulia e la famiglia hanno trascorso parecchi anni. Dopo un incontro tra la Prefettura, il questore, il parroco e il sindaco di Saonara, si è deciso che in chiesa potranno trovare posto solo 200 persone sedute. Nessuno potrà rimanere in piedi lungo le navate laterali. Per questo l'amministrazione ha già provveduto a installare degli altoparlanti per ascoltare la funzione all'esterno. Le scuole di Saonara chiuderanno un'ora prima per consentire alle scolaresche di partecipare. Il governatore veneto Luca Zaia ha subito annunciato l'intenzione di proclamare lutto regionale ma anche il sindaco di Padova Sergio Giordani si sta attivando per stabilire il lutto cittadino.