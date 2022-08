Giovanni Soldini, tromba d'aria fa volare la barca del velista: «Danni enormi»

La barca del velista Giovanni Soldini a Marina di Carrara è stata scagliata dalla tromba d'aria fino in strada, provocando gravi danni all'imbarcazione. «Una violenta tromba d’aria ha investito questa mattina la zona del nostro cantiere - si legge nel post condiviso da Soldini sulla sua pagina Facebook -, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni». Poi prosegue: «Il vento ha sollevato #MaseratiMulti70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di distanza. Stiamo ancora verificando l’entità dei danni subiti, domani con una gru rimetteremo la barca sulle selle e inizieremo delle analisi con ultrasuoni per trovare i punti che hanno subito degli urti. Questi eventi meteorologici così violenti, che causano danni gravissimi, sono collegati alla temperatura elevata dell’acqua del Mediterraneo e sono sempre più frequenti. L'emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti, per limitare le conseguenze dobbiamo agire ora».

Evacuate 100 persone a Massa e Carrara

Sono circa 100 le persone evacuate dalle loro abitazioni nei comuni di Massa (30) e Carrara (70). La protezione civile sta allestendo un riparo per la notte nelle scuole e nelle palestre messe a disposizione dai comuni. Lo riferisce la Regione Toscana riguardo al maltempo di stamani.

Verifiche agli edifici

Verifiche statiche e ai tetti di edifici sono in corso da parte dei vigili del fuoco nelle zone di Massa e di Carrara dopo il maltempo di stamani. Secondo quanto appreso, ci sarebbero case danneggiate ed è per questo che la Regione Toscana ha disposto con i Comuni l'evacuazione di un centinaio di persone. Evacuati anche i turisti di un campeggio a Marina di Massa.