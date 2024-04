Mercoledì 10 Aprile 2024, 17:33

L'11 aprile torna la Giornata Nazionale del Mare per sensibilizzare i giovani alla cultura e alla conoscenza delle nostre acque, preziosa risorsa ambientale ed economica. Per l'occasione, anche quest'anno, la facciata di palazzo Chigi a Roma sarà illuminata di azzurro.

Per il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci è una "occasione per diffondere una maggiore cultura del mare, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e responsabile". Molte le iniziative proposte in tutta Italia: nel mondo della scuola, della cultura, dell'ambiente, della pesca e dello sport.

Le iniziative in tutta Italia

Circa 700 studenti provenienti da tutta Italia si riuniranno sul lungomare Falcomatà, a Reggio Calabria, con la partecipazione del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dei vertici della Guardia Costiera e delle Autorità Regionali e Locali.

A Messina la Lega Navale Italiana in collaborazione con la Capitaneria di Porto terrà un'esercitazione di recupero uomo in mare e aprirà le porte della sua base navale. A Siracusa invece sarà possibile visitare il pattugliatore italiano Foscari. Lo storico, scrittore e divulgatore Alessandro Vanoli racconterà le "Storie del mare" nella sua conferenza-spettacolo a Molfetta. Open day a Taranto per le visite al Castello Aragonese, al sommergibile "Prini" e alle navi Bergamini e Stromboli.

A Rimini, tra gli eventi dedicati, la visita al Faro e il rilascio della tartaruga marina insieme a Fondazione Cetacea. Numerose attività anche a San Benedetto del Tronto con la partecipazione dei militari e subacquei della Guardia Costiera, Biologi dell’Università di Camerino, esperti pescatori locali e cani di salvataggio. Nella base navale di La Spezia gli studenti avranno l’opportunità di salire a bordo delle unità della Marina Militare: nave Grecale, nave Margottini, nave Anteo e di un cacciamine classe Lerici. A Venezia, infine, saranno visitabili l'antico Arsenale Militare Marittimo e la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”.