Gessica Notaro, i giudici: «Tavares ha voluto punirla per sempre, provandola dell'identità»

La Corte di appello di Bologna ha reso noto oggi le motivazioni della sentenza con cui ha condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni l'ex fidanzato di Gessica Notaro, showgirl riminese sfregiata con l'acido il 10 gennaio 2017. Il gesto di Edson Tavares «appare plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola 'possederè egli stesso».

