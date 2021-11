Sabato 20 Novembre 2021, 00:14

A quattro giorni dall'incidente è morta Francesca Mannu, la 20enne di Caprino Veronese (Verona), che nel pomeriggio di lunedì 15 novembre era stata investita mentre attraversava la Strada provinciale 29, poco distante dal centro del paese. La ragazza era stata travolta da una Bmw X5, guidata da un 50enne del posto.

In seguito all'urto, la ragazza era stata sbalzata di alcuni metri sulla corsia opposta, dove è stata investita da una Renault, condotta da un 45enne di Costermano sul Garda ( Verona) che non è riuscito ad evitare l'impatto. La 20enne era stata trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento, dov'è poi deceduta nel reparto di Terapia Intensiva. Le sue condizioni erano appare disperate fin da subito. Gli accertamenti alcolemici eseguiti dai Carabinieri sui due automobilisti sono risultati negativi per tutti i conducenti.