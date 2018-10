Foggia, dottoressa aggredita dalla folla perché ambulanza non arriva: schiaffi e spintoni

L'ambulanza non arriva e la folla aggredisce e picchia la dottoressa del 118. È successo a Foggia, dove la donna è stata assalita mentre prestava soccorso ad una persona rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto alla periferia della città dove si sono scontrate un'automobile e una motocicletta. La professionista, in servizio su un'automedica, sarebbe stata aggredita verbalmente e fisicamente, strattonata e presa a schiaffi, da persone che si erano raggruppate attorno al ferito e sollecitavano l'arrivo di un'ambulanza.



«Secondo il racconto del medico aggredito, Giuseppina Gentile, che ha segnalato l'accaduto alla direzione della Asl e a breve presenterà denuncia formale alla polizia, dopo essere intervenuta sul posto dell'incidente ha chiamato la centrale operativa chiedendo l'invio di un'ambulanza.

Alla segnalazione da parte dell'operatore della mancanza di ambulanze disponibili - ha dichiarato Gentile - mi raccomandavo di liberarne una il più presto possibile

.



Mentre stava concludendo la telefonata, però, la dottoressa è stata circondata dalle persone presenti. Una di loro le ha dato uno schiaffo rompendole gli occhiali e colpendola allo zigomo, mentre un'altra l'ha strattonata alle spalle strappandole di mano il telefono della centrale e scaraventandolo a terra, dicendo di voler caricare il ferito sul suo veicolo. In poco tempo è arrivata l'ambulanza e il personale ha caricato il ferito trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti.

