Fleximan arriva anche a La Spezia: nella notte abbattuti due autovelox ( installati di recente)

Il fenomeno «Fleximan» arriva anche sulle strade della provincia di La Spezia. La scorsa notte due autovelox installati di recente nel territorio di Vezzano Ligure sono stati divelti da ignoti. Uno a Bottagna, sulla strada statale 330 di Buonviaggio, e un secondo nella vicina località di Piano di Valeriano lungo la strada provinciale 10 della Val di Vara. Entrambe sono vie molto frequentate dagli automobilisti, in quanto mettono in comunicazione il capoluogo provinciale con l'entroterra.

«Questi non sono atti vandalici, sono atti delinquenziali, e andremo fino in fondo per individuare le responsabilità», ha detto il sindaco di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni.