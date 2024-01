Prova a emulare Fleximan ma viene ripreso dalle telecamere: denunciato

Giovedì 25 Gennaio 2024, 11:44

In Piemonte, un uomo di cinquant'anni è stato denunciato dai carabinieri di Santa Maria Maggiore (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola) per danneggiamento aggravato. Nella notte tra l'11 e il 12 novembre, l'uomo è accusato di aver sradicato due colonnine autovelox sulla strada statale 337 della Val Vigezzo, nel comune di Druogno. I danni ai dispositivi, situati in via Giovanni XXIII e piazza Ferrari, sono stati scoperti dal sindaco il mattino seguente. Grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri hanno identificato e immortalato l'uomo mentre compiva l'atto. Il danno è stato stimato in circa 2.000 euro. Negli ultimi giorni i casi attribuiti a Fleximan sono in aumento e in diverse zone d'Italia sono stati segnalati danneggiamenti.