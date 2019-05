Firenze, offre un tour della città a due turiste nonstante sia vietato, multato

Ha offerto un tour per la città a due turiste straniere direttamente su strada nonostante sia vietato dal regolamento Unesco e per questo è stato multato dalla Polizia Municipale. Si tratta del conducente di un caddy, fermato ieri da un pattuglia della Zona Centrale in piazza San Firenze. L'uomo, un 25enne di Arezzo, aveva offerto a due turiste statunitensi per conto di un'agenzia turistica un tour della città di 20 fermate con spiegazioni rese dal conducente. Il regolamento Unesco prevede che le agenzie turistiche possono vendere tour della città soltanto all'interno dei propri uffici oppure online ma non sulla pubblica via e per questo l'uomo è stato multato con una sanzione da 400 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA