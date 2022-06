Firenze, sparatoria in un palazzo di via Baracca dopo una lite: feriti due uomini, uno è in gravi condizioni

Sparatoria a Firenze, a nord-ovest del capoluogo toscano. Nel primo pomeriggio di oggi in un palazzo in via Baracca, due uomini italiani hanno esploso colpi di arma da fuoco, l'uno all'indirizzo dell'altro. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Careggi, uno in gravi condizioni. È quanto si apprende dai carabinieri che sono intervenuti sul posto dove si è recato anche il pm di turno. Secondo quanto emerso tutto sarebbe avvenuto nelle scale condominiali. Le indagini sono seguite dai carabinieri del reparto operativo.