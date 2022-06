Coppia trovata morta a Vanzaghello: lei gli ha sparato e poi si è lanciata dal balcone

Franco Deidda, 62 anni genovese, è stato ucciso con un colpo di pistola da Daniela Randazzo, 57enne di Busto Arsizio (Varese) e poi la donna si è tolta la vita sparandosi a sua volta sul balcone cadendo poi in strada. È questa la dinamica accertata dagli inquirenti su quanto avvenuto nel pomeriggio a Vanzaghello (Milano).

Coppia trovata morta a Vanzaghello: cosa è successo

La donna è stata trovata senza vita in strada. L'uomo in camera da letto con un colpo di pistola alla testa. I carabinieri sono intervenuti poco dopo le 15, trovando in strada il cadavere della donna, che si è probabilmente lanciata da un terrazzo, ed un revolver. Nell'appartamento a cui fa riferimento il balcone, è stato trovato il cadavere dell'uomo italiano con un colpo di arma da fuoco alla tempia destra.

L'arma rinvenuta accanto alla donna risulta regolarmente denunciata e di proprietà dell'uomo deceduto. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo per effettuare i rilievi.

Chi era Franco Deidda

Si chiama Franco Deidda, 62enne istruttore di tiro, l'uomo trovato morto con un colpo di pistola alla tempia nella sua casa di via Arno a Vanzaghello, dove viveva da solo. La donna di 57 anni che si è lanciata dal balcone dello stesso appartamento non era infatti la sua convivente. È quanto emerso dai primi riscontri degli investigatori, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio (Varese). L'uomo, che era formalmente residente in un'altra città, pare fosse molto conosciuto a Vanzaghello.