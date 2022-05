Bambino di 10 anni arrestato in Florida: aveva minacciato una “sparatoria di massa". Lo sceriffo: «Le manette? Così impara a scherzare»

Pistole, manette e un modo di educare e di applicare la legge che spaventa: un bambino è stato arrestato, nel senso letterale del termine ovvero con tanto di manette ai polsi dietro la schiena e in favore delle telecamere, perché "aveva minacciato con messaggi sul telefonino di fare una sparatoria di massa". La nota della polizia della Florida aggiunge anche l'aggettivo "fake" vicino alla parola "strage", quindi è stato chiaro fin dall'inizio che quelle minacce non erano concrete, come suggeriva anche la logica, ma questo non ha fermato i servizi sociali e la polizia. L'alunno di quinta elementare è stato arrestato "così imparerà a pagare le vere conseguenze di agire come un piccolo delinquente, non si scherza su queste cose", scrive sempre lo sceriffo Carmine Marceno in una lunga teoria di tweet con la foto, pixellata, bontà sua, del bambino che viene portato da via da un agente a bordo di auto che si immagina schizzerè verso la centrale accompagnata dall'ululare dell sirene. Poi le foto segnaletiche, di fronte e di profilo, le impronte digitali, il verbale da firmare.

Il telefonino, che a 10 anni sarebbe meglio non avere a disposizione, è stato sequestrato ed ora bisogna vedere che cosa deciderà il giudice per questo bambino che dopo il passaggio in "centrale" è stato riaffidato ai genitori.

E' vero che è ancora potente l'eco della strage di Uvalde, città del Texas dove un diciottenne ha sparato con fucili d'assalto uccidendo 20 persone quasi tutti bambini, ma è vero anche che ammanettare e diffondere le foto di un bimbo di 10 anni che "scherza" (verbo che richiede precise competenze lessicali e logiche forse non ancora padroneggiate da un alunno di quinta elementare) sulle sparatorie di massa non pare il modo più efficace per educare.