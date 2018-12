In Toscana crescono le cremazioni

In Toscana la domanda di cremazione dei defunti è in crescita, supera il 25 per cento, oltre due punti al di sopra della media nazionale. La disponibilità degli impianti per la cremazione attivi nella regione «è insufficiente» e questo determina «la situazione di difficoltà nella quale oggi le società per la cremazione trovano nell'espletamento del loro servizio», ha spiegato il presidente del Consorzio toscano delle società per la cremazione (Ctc), Sergio Castelli.



LA LEGGE REGIONALE

Il tema è stato affrontato nel corso dell'audizione che la Commissione Sanità e politiche sociali del Consiglio regionale, presieduta da Stefano Scaramelli (Pd) ha tenuto oggi. Varare il regolamento attuativo della legge regionale, definire un piano di coordinamento degli impianti di cremazione operanti in Toscana e prevedere «almeno un impianto in ciascuna provincia», queste le principali richieste presentate alla Regione dai rappresentanti delle società di cremazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA